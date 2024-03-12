СтальТехИнвест
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Листовой металл
Листовой металл
Лист просечно-вытяжной
Лист рифленый
Лист стальной
Полимерный лист
Лист горячекатаный 1,5 мм Ст3сп5
43
руб.
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Лист горячекатаный 10 мм 09Г2С-12
44
руб.
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Лист горячекатаный 10 мм 10ХСНД-12
44
руб.
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Лист горячекатаный 10 мм Ст3сп5
43
руб.
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Лист горячекатаный 100 мм 09Г2С-12
48
руб.
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Лист горячекатаный 100 мм Ст3сп5
43
руб.
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Лист горячекатаный 12 мм 10ХСНД-12
44
руб.
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Лист горячекатаный 12 мм Ст3сп5
43
руб.
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Лист горячекатаный 120 мм 1000×2600 Ст3сп
43
руб.
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Лист горячекатаный 130 мм Ст3сп
43
руб.
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Лист горячекатаный 14 мм 09Г2С-12
44
руб.
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Лист горячекатаный 14 мм 10ХСНД-12
44
руб.
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Лист горячекатаный 14 мм Ст3пс/сп5
43
руб.
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Лист горячекатаный 140 мм Ст3сп
43
руб.
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Лист горячекатаный 150 мм Ст3сп
43
руб.
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Лист горячекатаный 16 мм 09Г2С-12
44
руб.
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